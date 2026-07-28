El Supremo amnistía a 4 miembros de la Mesa del Parlament de 2017 condenados por desobediencia

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo. - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha aplicado la Ley de Amnistía a 4 miembros de la Mesa del Parlament de 2017, Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona María Barufet y Lluís Guinó, todos ellos condenados en 2023 por delito de desobediencia e inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos electivos.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la sala ha decidido declarar amnistiados los actos por los que los 4 fueron juzgados, y en consecuencia, "se declara extinguida su responsabilidad penal por ellos".

La sentencia inicial fue recurrida al Supremo, que suspendió su tramitación a la espera de si la ley de amnistía era declarada constitucional, y tras el aval del Tribunal Constitucional del pasado octubre y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hace unas semanas, el TS ha aplicado la amnistía.