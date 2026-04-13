Suprimida la línea L6 de FGC por una avería en las instalaciones

Archivo - Una persona entra en un tren en la estación de Gràcia de FGC en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La línea L6 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha quedado suprimida por una avería en las instalaciones este lunes sobre las 9.42 horas.

El servicio de trenes funciona con la frecuencia de paso alterada entre las estaciones de Sarrià y Plaça Catalunya --recorrido de la línea L6--, en ambos sentidos, ha informado FGC en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En el resto de líneas que no pasan por las estaciones de Sarrià y Plaça Catalunya los trenes circulan según el horario programado.