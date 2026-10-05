Suspenden clases en municipios del Maresme, Vallès Oriental y Occidental (Barcelona) por la lluvia

Archivo - Una mujer lleva de la mano a un niño, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha informado de que queda suspendida la actividad lectiva en municipios del Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental (Barcelona) por la situación de lluvias de este lunes en Catalunya.

En un comunicado, con datos de las 8.47 horas de este lunes, señala que en la zona Maresme-Vallès Oriental, se suspenden las clases en la Escola Bressol Municipal La Baldufa, la Escola Mestres Munguet-Cortés y la Escola La Falguera de Vilanova del Vallès, y en los centros de La Roca del Vallès, Granollers, Òrrius y Canovelles.

Por otro lado, en el Vallès Occidental, se suspenden las clases en la Escola Can Cladellas y la Escola Palau Solità de Palau Solità i Plegamans, en el CEE Barcanova de Santa Perpètua de Mogoda y en el CEE Bellapart de Sabadell.

UPF Y UAB

Por otro lado, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha pedido a la comunidad universitaria evitar irse de la universidad si ya están en ella y que no salgan de casa si aún no lo han hecho, e indica que se mantienen las clases y actividades previstas "para aquellas personas que ya estén en los campus, y que si hay actividades evaluables este lunes "ningún estudiante saldrá penalizado".

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) también ha pedido a los estudiantes que los que estén ya en la universidades no se marchen y que quien se tenga que desplazar "no lo haga hasta la finalización de la alerta y siempre consultando las recomendaciones de las autoridades competentes antes de iniciar cualquier desplazamiento".