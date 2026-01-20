Suspendida la actividad escolar en el Empordà, Selva y Gironès (Girona) por riesgo de inundaciones

El Río Ter a su paso por Sarrià de Ter, a 27 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España) - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha enviado una alerta a los teléfonos móviles de las poblaciones de las comarcas del Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y el Gironès (Girona) para suspender la actividad escolar, deportiva y de los centros de día por el riesgo de inundaciones este martes sobre las 7.12 horas.

En concreto, el riesgo de inundaciones puede provocar el desbordamiento de ríos y la alerta se alarga hasta las 15 horas de este martes, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En la alerta también se pide no acercarse a los cauces de los ríos, no bajar a sótanos y, en caso de entrar agua en el domicilio, subir a pisos superiores.