Suspendida la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell (Girona) por el incendio en la Bisbal

Archivo - Imagen de archivo de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell - EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell (Girona) ha decidido anular su 59 edición prevista para la noche de este sábado, siguiendo las indicaciones de Protecció Civil y los cuerpos de emergencias, a causa del incendio en la Bisbal d'Empordà, que ha quemado más de 2.000 hectáreas.

En un comunicado compartido en redes sociales recogido por Europa Press explican que la celebración de la Cantada estaba sujeta a la evolución del incendio y las instrucciones de los servicios de emergencias, por lo que piden a la población máxima precaución y seguir las indicaciones de Protecció Civil.

La organización se pondrá en contacto con las personas que habían adquirido las entradas para informarles del procedimiento de retorno de la entrada.