Suspendida la comparecencia de Parlon y Trapero en el Parlament por el descarrilamiento

Archivo - La consellera Núria Parlon, y el director general de Mossos, Josep Lluís Trapero, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comparecencia de la consellera de Interior, Núria Parlon, y del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en el Parlament prevista para este miércoles se ha suspendido debido al descarrilamiento ocurrido en Gelida (Barcelona), donde un tren de Rodalies descarriló, con el resultado de un fallecido, cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves.

Parlon y Trapero debían comparecer esta tarde en la Comisión de Interior para dar abordar varios asuntos, entre ellos la intervención policial en manifestaciones en favor de Palestina, pero ambos responsables policiales han dado prioridad a las labores de coordinaciónd de los efectivos desplazados, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Parlon y la consellera portavoz y de Territorio, Sílvia Paneque, han solicitado comparecer de forma voluntaria y conjunta en la Cámara catalana para explicar el dispositivo desplegado tras el accidente ferroviario.