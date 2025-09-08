Suspendidas las clases en el Baix Ebre y Montsià (Tarragona) por previsión de lluvias intensas

Envío de alerta a móviles a la población de Baix Ebre y Montsià (Tarragona) - PROTECCIÓ CIVIL

TARRAGONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Educación de la Generalitat ha anunciado que la actividad de los centros educativos de las comarcas del Baix Ebre y Montsià (Tarragona) finalizará a las 14 horas de este lunes por la previsión de lluvias intensas durante la tarde, por lo que Protecció Civil ha pedido a las familias que avancen la recogida de los escolares, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha pedido prudencia a la población y ha afirmado que los centros estarán abiertos hasta que todos los escolares estén fuera de estos, ha indicado en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press.

En este sentido, se ha activado el plan Inuncat y se ha enviado una alerta a móviles de la población de estas comarcas con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios y actividades en el exterior, así como no acercarse a ríos ni a zonas inundables.

Solé ha explicado que esta medida sirve para mantener la vigilancia y evitar riesgos, y ha añadido que el aviso está activo al menos hasta la tarde.

Finalmente, ha recordado que en caso de que entre agua en edificios se recomienda subir a plantas superiores y si es una situación de emergencia llamar al 112.