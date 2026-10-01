Suspendido temporalmente el juicio a 4 policías por agresión a Español por ausencia de un inspector

El activista y miembro de Stop Bales de Goma Roger Español (c) atiende a los medios durante una concentración frente a la Audiencia de Barcelona, a 01 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Sección 2 de la Audiencia de Barcelona, que juzga a 4 policías nacionales acusados presuntamente de lesionar a Roger Español, que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, ha suspendido la vista hasta las 13.00 horas de este jueves por la incomparecencia de uno de los acusados, que se encuentra en un centro hospitalario por un problema de salud "repentino".

El presidente de la sala ha tomado esta decisión después de que la Abogacía del Estado solicitara al inicio de la última sesión del juicio, en la que estaba prevista la declaración de los cuatro acusados, la suspensión por un problema de salud "sobrevenido" que impide que el inspector que dirigía el Grupo Camel 50, al que pertenecía el escopetero, comparezca.

El magistrado ha instado a la defensa del acusado a presentar a la mayor brevedad posible un informe médico que justifique su ausencia, y será entonces cuando se decidirá si la sesión se retoma a lo largo de la tarde o se señala para otro día.

El abogado de Roger Español, Benet Salellas, ha asegurado que las acusaciones no habían sido informadas de esta circunstancia y ha solicitado al tribunal que, en vista de que el acusado no ha aportado documentación que acredite su ausencia y ante la petición de una elevada condena de prisión, de 13 años, que se le ponga en inmediata busca y captura.

Mientras no se acredite, ha señalado que se trata de una "incomparecencia" y ha pedido su detención para localizar al acusado para ser llevado por la fuerza ante el tribunal y que pueda continuar el juicio.

PENAS DE HASTA 13 AÑOS

Los acusados se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel e inhabilitación, a petición de la acusación particular, así como de Òmnium Cultural y de Irídia, que ejercen como acusación popular junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que reclama 12 años de prisión e inhabilitación, según los escritos consultados por Europa Press, por delitos de lesiones graves en concurso con delitos de tortura o contra la integridad moral.

Por su parte, las defensas, al igual que la Fiscalía, solicitan la absolución de los cuatro acusados al considerar que actuaron en cumplimiento de su deber.