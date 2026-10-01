Español reivindica el 1-O como un día para hacer memoria y luchar contra la "impunidad policial"

El activista y miembro de Stop Bales de Goma Roger Español (c) atiende a los medios durante una concentración frente a la Audiencia de Barcelona, a 01 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El manifestante que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma durante el 1 de octubre de 2017 Roger Español ha reivindicado que este jueves, 9 años más tarde de los hechos, es un día donde se juntan diversas luchas y ha recordado que es necesario hacer memoria del pasado para luchar contra la "impunidad policial".

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa frente a la Audiencia de Barcelona, donde este jueves se celebra la última sesión del juicio en la que se prevén las declaraciones del escopetero y tres mandos de la Policía Nacional, así como la lectura final de conclusiones tras el inicio del juicio el pasado 16 de septiembre.

"Es un día para hacer memoria, no solo de lo que el Estado español nos hace, nos hizo y nos seguirá haciendo, sino de lo que somos capaces de hacer como hicimos ese 1-O", ha dicho Español.

El activista ha recordado y ha trasladado un fuerte abrazo a los dos aficionados del FC Barcelona y del CE Europa que fueron "brutalmente apalizados" por agentes de la Policía Nacional a vista de todo el mundo.

Español ha resaltado la necesidad de acabar "de una vez" con las balas de goma y las escopetas de este tipo de proyectil, que según ha indicado han causado en España más de 20 muertos y 40 mutilaciones.

En cuanto al juicio, ha afirmado que no entendería otra resolución que no fuera de culpabilidad hacia los policías que "tan violentamente" le trataron a él y a más de 1.000 personas heridas más, a quienes también ha trasladado su agradecimiento por el apoyo durante estos 9 años.