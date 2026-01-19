Sylo se incorpora a DFactory para "responder a los retos actuales y futuros" de la industria - CZFB

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consultora especializada en la externalización de servicios estratégicos Sylo, se ha incorporado a DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), para "responder a los retos actuales y futuros" de la industria.

Según ha informado la institución en un comunicado, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, han mantenido una reunión este lunes con el director de estrategia Corporativa de Sylo, Jesús Ordás, y el director de IT de la compañía, Rafael Katime.

Con 20 años de experiencia en el sector y un equipo formado por más de 40 profesionales en activo, Sylo abarca áreas como logística, 'retail', automoción, industria y servicios, con el objetivo puesto en "maximizar la competitividad de cada cliente".

Pere Navarro ha destacado que esta incorporación aporta una visión estratégica y operativa que "encaja perfectamente" con los valores del CZFB porque, a su juicio, combina innovación, eficiencia y transformación digital.

Por su parte, Blanca Sorigué ha mostrado su confianza en que la experiencia y la metodología de Sylo "contribuya significativamente al desarrollo de proyectos colaborativos que impulsen la competitividad del tejido empresarial".

Del lado de la consultora, Jesús Ordás ha puesto en valor que su presencia en el DFactory Barcelona refuerza su "compromiso con la innovación, la colaboración y la transformación digital".