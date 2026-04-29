SympH2ony construirá una estación de hidrógeno en el Puerto de Barcelona por 20 millones

Imagen de la ubicación de la futura estación de hidrógeno en el Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Puerto de Barcelona ha adjudicado este miércoles la construcción y explotación de una futura hidrogenera a SympH2ony, la 'joint venture' de Toyota Tsusho Europe y Messer que invertirá más de 20 millones de euros en el proyecto, informa la infraestructura en un comunicado.

La estación se construirá en una parcela de 7.000 metros cuadrados, en una ubicación "estratégica" para dar servicio al conjunto del puerto, tanto camiones, autobuses y maquinaria portuaria y logística, y de las zonas adyacentes.

Este equipamiento será pionero en el ámbito portuario estatal, ha defendido el Puerto de Barcelona, no únicamente porque suministrará hidrógeno a vehículos terrestres y maquinaria portuaria, sino porque lo producirá 'in situ' a través de energía 100% renovable, garantizando así que el combustible sea neutro en emisiones.

Así, la infraestructura prevé que esta estación actúe como una "palanca" para la transformación progresiva de flotas y equipos hacia un tipo de movilidad de cero emisiones, "uno de los grandes retos de la descarbonización del transporte y la actividad portuaria".

La concesión incluye una plazo de 40 años prorrogables e incluye también la urbanización del entorno y la construcción de una rotonda para facilitar la entrada y salida de vehículos.