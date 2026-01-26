Talamàs (Cámara de Terrassa) prevé que la Ley de Cámaras esté aprobada antes de verano

El presidente de la Cámara de Terrassa (Barcelona), Ramon Talamàs. - EUROPA PRESS

El ente factura 3,9 millones en 2025, un 11,26% más

TERRASSA (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Cámara de Terrassa (Barcelona), Ramon Talamàs, prevé que el Parlament apruebe la Ley de Cámaras antes del próximo verano.

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa junto al director gerente, Josep Prats; los vicepresidentes Jordi Rodríguez y Nacho Navarro; y la responsable de estrategia y proyección corporativa, Yolanda Pujol.

Talamàs ha mostrado su sorpresa ante el escrito presentado por Foment del Treball, Pimec, CC.OO. de Catalunya y UGT de Catalunya contra el texto presentado, ya que ha explicado que es el que se había pactado con anterioridad con ambas patronales.

Ha explicado que entre el texto pactado y el finalmente presentado hay "una pequeña diferencia" que introdujo el equipo jurídico de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat y que ha asegurado que no varía la norma.

Sobre el proyecto del Digital Impulse Hub, Talamàs ha explicado que se lanza con el objetivo de que las empresas "vean" que la Cámara ofrece servicios que se deben pagar, más allá de los gratuitos que ofrece como corporación de derecho público.

Además, "la idea es cambiar el chip y ser más proactivos" con las necesidades de las empresas, y que la iniciativa sea de ámbito español, en colaboración con otras cámaras cuando sea necesario.

INGRESOS

Prats ha explicado que la entidad cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 3,9 millones de euros --de los que 2,34 millones fueron de financiación pública--, un 11,26% más que en el año anterior, y la previsión para 2026 es mantener una continuidad y alcanzar los cuatro millones de ingresos.

Por otro lado, el resultado final fue de un beneficio de 7.830,53 euros, frente a los 12.047,94 euros de 2024, y la previsión para este año es ganar 45.000 euros, que se destinarán a la mejora y renovación de equipos.

El directivo ha señalado que entre 2020 y 2023 la Cámara hizo "un esfuerzo muy importante" para crecer, lo que ha llevado a que el gasto de personal aumentara hasta alcanzar el 49,91% del total en 2025.

B-40

Navarro ha explicado que en septiembre de 2025 se celebró una reunión entre representantes de la Generalitat, los alcaldes de Terrassa y Sabadell, Jordi Ballart y Marta Farrés, y los presidentes de las cámaras de ambas ciudades, Ramon Talamàs y Ramon Alberich.

La reunión sirvió para trasladar el acuerdo "total" entre las dos ciudades sobre la propuesta del trazado de la B-40 y la urgencia de que las obras empiecen, en sus palabras, lo antes posible.

El directivo ha señalado que la respuesta fue "muy política: 'si todo va bien, se podría empezar en 2028'", y que se está trabajando en la redacción del estudio informativo y la declaración de impacto ambiental.