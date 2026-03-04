Talent Arena 2026 cierra su segunda edición con 25.000 visitantes, un 25% más

Uno de los eventos del Talent Arena - MWCAPITAL

Fajula (MWCapital) afirma que el salón consolida la apuesta por el talento digital

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

Talent Arena 2026, el evento impulsado por Mobile World Capital Barcelona en paralelo al Mobile World Congress y 4YFN, ha cerrado este miércoles su segunda edición con 25.000 visitantes, un 25% más que el año pasado, procedentes de 141 países, con un 27% de público internacional.

Del total de asistentes, 9.000 también han pasado por la zona XPRO, un espacio transversal diseñado específicamente para perfiles profesionales altamente cualificados, con contenidos avanzados, talleres técnicos y sesiones de networking exclusivas, informan los organizadores en un comunicado.

Con estas cifras "Talent Arena consolida su posición como el gran punto de encuentro del talento digital europeo y refuerza el papel de Barcelona como capital internacional del talento tecnológico".

En conjunto, un 55% de los asistentes eran profesionales seniors y más de 2.400 empresas han participado en esta segunda edición, con 200 ponentes internacionales y 45 workshops exclusivos.

Las actividades más destacadas de este año han sido las hackáthones y competiciones, con más de 4.000 inscritos de 96 países diferentes.

PROGRAMACIÓN

Durante los tres días, Talent Arena ha ofrecido una programación centrada en temas como la inteligencia artificial, la ética tecnológica, la robótica, la ciberseguridad, la computación cuántica, el NewSpace, los semiconductores o la soberanía tecnológica.

El ceo de Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula, ha afirmado que "esta segunda edición de Talent Arena consolida la apuesta por el talento digital como motor de competitividad y refuerza el posicionamiento de Barcelona como capital internacional del talento tecnológico".