Tània Verge garantiza la acogida de refugiados ucranianos: "Cada año llegan muchas más personas"

Alerta de que en Catalunya "se ha detectado trata" de mujeres

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, ha asegurado que "cada año llegan muchas más personas en procesos naturales de migración" respecto a la cifra de ucranianos que puedan llegar a Catalunya, por lo que ha dicho que hay capacidad para acogerlos.

En una entrevista en el diario 'La Vanguardia' de este sábado recogida por Europa Press, ha añadido que "el número de personas que llegue no representará un problema para el país".

Ha concretado que la acogida se hará "con una distribución coral por todo el país, precisamente para que en determinados municipios los servicios no se tensionen" y ha asegurado que ha habido coordinación porque las competencias entre Conselleries son claras, en sus palabras.

Ha alertado de que en Catalunya "se ha detectado trata" de mujeres, por lo que se han activado puestos de control en la estación de Sants, La Jonquera (Girona), la Fira de Barcelona y en los hoteles, y que ante la posibilidad de que haya tráfico de menores la Conselleria se está coordinando con la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia).

VIOLENCIA MACHISTA Y FEMINISMO

Verge ha sostenido que el aumento de denuncias por violencia de género se debe a una disminución de las cifras ocultas --por lo que lo ha calificado de positivo-- y ha asegurado que la creación de la Conselleria de Igualdad y Feminismos supone "un punto de inflexión en el abordaje contra la violencia machista".

Preguntada sobre la autodeterminación de género de las personas trans, ha criticado que "haya discursos transfóbicos que vengan del feminismo y se parezcan tantos a los que hace la extrema derecha" y ha defendido que el sujeto político del feminismo se ha ampliado.

"Debatamos sobre las propuestas para derrocar al patriarcado y no sobre lo que es ser mujer", ha pedido.

POLÍTICA CATALANA

Preguntada por las relaciones entre ERC y Junts en el Govern, ha reivindicado "normalizar que en un gobierno de coalición haya diferencias que mucho más a menudo son diferencias entre los partidos y no entre los miembros del gobierno".

Ha alertado que en el apoyo a la independencia que recoge la última encuesta del CEO --el 40,8% la defiende, el 52,3% la rechaza y el 5,4% no sabe qué responder-- hay más elementos de continuidad que no de disrupción y que este 40% no es menor, en sus palabras.