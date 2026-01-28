Tarragona cerró su campaña de Navidad con un 11% menos de delitos contra el patrimonio que en 2024

Dos agentes de la Guàrdia Urbana de Tarragona - AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

TARRAGONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tarragona cerró la campaña de Navidad de 2025 con una disminución de los delitos del patrimonio de un 11% respecto al año anterior, cuyo plan de seguridad se llevó a cabo por parte de la Guàrdia Urbana (GUB) entre el 28 de noviembre y el 11 de enero de este 2026, informa el consistorio en un comunicado.

Durante este periodo se ha identificado a 874 personas y se han efectuado seis diligencias con cuatro detenciones, mientras que se han registrado tres denuncias por hurtos en zonas comerciales y se han interpuesto otras 203 por conductas incívicas, 14 por posesión de armas, 81 por tenencia de drogas y 57 por consumo de alcohol en la calle.

Por otro lado, se han llevado a cabo 59 controles de alcoholemia, en los cuales se han identificado 674 vehículos y 39 pruebas han resultado positivas.

En esta campaña de seguridad la GUB ha participado en diversos operativos conjuntos con otros cuerpos policiales, como el 24 y 25 de noviembre junto con Guardia Civil y Policía Nacional en 12 locales de la ciudad, cuyo resultado se saldó con 3.277 productos decomisados con un valor aproximado de 8.103 euros.

Además, la policía de la ciudad ha dimensionado operativos con los Mossos d'Esquadra, como el del pasado 14 de diciembre, que se desplegó en el mercado de Bonavista, en el cual se intervinieron numerosos productos y se tramitaron dos actas administrativas en paradas por infracciones de contrabando.