Tarragona Cruise Port recibió este domingo la escala simultánea de tres cruceros

Tres cruceros en el Moll de Balears - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tarragona Cruise Port ha recibido este domingo la escala simultánea de tres cruceros: el MSC Virtuosa de MSC Cruceros, el Norwegian Dawn de Norwegian Cruise Line y el Viking Star de Viking Ocean Cruises, informa el Port de Tarragona en un comunicado.

En total, han pasado por el Moll de Balears del Port un total de 12.508 pasajeros en operativas de embarque, desembarque y de tránsito.

Desde el inicio de la temporada, a principios de abril, Tarragona Cruise Port ha sumado 37 escalas y 68.263 cruceristas, y la previsión para toda la temporada es de 80 escalas y 160.000 pasajeros, cifras que supondrán un "nuevo récord" para el puerto.