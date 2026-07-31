Tarragona decreta dos días de luto oficial por la muerte del concejal de Junts Pep Manresa

Archivo - El concejal de Junts-Compromís Municipal en Tarragona Pep Manresa - AJUNTAMENT DE TARRAGONA - Archivo

TARRAGONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha decretado este sábado y domingo días de luto oficial en la ciudad por la muerte del concejal de Junts-Compromís Municipal Pep Manresa a los 72 años, y las banderas ondearán a media asta.

En un comunicado este viernes, el consistorio ha lamentado la muerte del concejal y ha expresado su pésame a la familia, amigos y compañeros de Manresa.

Viñuales ha asegurado que Manresa quería a Tarragona: "No tengo palabras para describir el dolor que siento y siente la ciudad. Ahora solo podemos acompañar a la familia en estos momentos tan duros".