Tarragona estrena su primera audiencia memorial sobre los efectos de la Guerra Civil y franquismo

Los 10 testimonios durante la audiencia memorial

TARRAGONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tarragona ha estrenado este martes su primera audiencia memorial, un espacio abierto a la ciudadanía para reconocer y poner el foco sobre la reparación simbólica para las personas que sufrieron los efectos de la Guerra Civil y el franquismo en este municipio, y para ilustrarlo ha contado con el testimonio de 10 testimonios personales vinculados a la ciudad.

El conseller de Justicia Y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, acompañado del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha encabezado el acto y ha señalado que la memoria democrática ha sufrido "muchos silencios", unos impuestos y otros queridos, por la dificultad de no saber gestionar todo aquello que se vivió, informa el Govern en un comunicado.

"Hoy hemos venido a escuchar, a agradecer el testimonio y a comprometernos con el objetivo de trabajar al servicio del 'nunca más' y de la no repetición", ha añadido Espadaler.

Por su parte, Viñuales ha puesto en valor la "profunda y sincera" colaboración institucional para transformar aquello que hace demasiado tiempo que esperaba ser escuchado, en sus palabras.

Este espacio, entendido como un fórum público de retorno institucional, tiene como objetivo dar voz a las víctimas y familiares para que expongan sus experiencias, así como generar espacios de aprendizaje colectivo que ayuden a la ciudadanía a comprender cómo los hechos históricos transformaron la vida cotidiana y los derechos civiles.

Con esta audiencia memorial, el Govern retoma la iniciativa tras impulsar la última en 2015 en Monistrol de Montserrat (Barcelona), que fue organizada por Memorial Democràtic, para posteriormente realizarse por parte de la Diputación de Barcelona en diversos municipios de la provincia.