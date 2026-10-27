La tasa de paro en Catalunya se sitúa en el 8,3% en el tercer trimestre de 2026

Archivo - Un operario trabaja en el Parc de la Ciutadella - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 18.900 personas en el tercer trimestre de 2026 en Catalunya respecto al trimestre anterior (+5,5%) y la tasa de paro se situó en el 8,30% (frente al 7,9% del trimestre anterior), hasta los 361.800 parados.

Catalunya es la séptima comunidad autónoma donde la subida fue más pronunciada en cifras absolutas entre julio y septiembre, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el número de parados aumentó en 95.900 personas, lo que supone un aumento del 3,84% respecto al trimestre anterior, y la tasa de paro se situó en el 10,18%, con 2,59 millones de parados.

Respecto al mismo periodo del año anterior, el número de parados en Catalunya registró una subida relativa del 2,76%, con 49.300 personas más.

OCUPADOS

El número de ocupados en Catalunya alcanzó los 3,999 millones, lo que representa una subida del 0,05% en términos intertrimestrales y un repunte del 1,25% si se compara con el mismo periodo de 2025, con 53.100 ocupados más que un año atrás.

Los inactivos aumentaron hasta el mes de junio hasta los 2,65 millones, en línea con los que había en junio.

En Catalunya, la población mayor de 16 años es de 7,01 millones de personas, a los que hay que restar los activos, que son 4,36 millones, para obtener los inactivos (también se puede obtener restando los ocupados y los parados a la población mayor de 16 años).