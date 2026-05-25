La Taula del Tercer Sector alerta en un spot de la "normalización de los discursos de odio"

Trabado habla durante la presentación del spot. - TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL

BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Taula d'Entitats del Sector Social de Catalunya ha impulsado un spot para alertar de la "normalización de los discursos de odio" y de la extrema derecha en la sociedad actual, coincidiendo con el inicio de la precampaña electoral de las elecciones municipales.

El anuncio se enmarca en la campaña '#ÉsOdi', y busca difundir testimonios reales que evidencien que estos mensajes fomentan el machismo, el racismo, la xenofobia, la aporofobia, el antigitanismo, el capacitismo, la LGTBIfobia y el edadismo, informa la Taula en un comunicado de este lunes.

La Taula recuerda que estos discursos que no son nuevos, pero que ahora "se difunden más rápido, tienen más altavoces y más presencia pública", y destacan las entidades sociales que defienden los derechos de las personas discriminadas por su origen, identidad o situación.

La cocoordinadora del grupo de trabajo de políticas de igualdad e inclusión de la Taula del Tercer Sector Social, Bárbara Díaz, ha apuntado que el alcance de los discursos de odio "no solo afecta a las personas y las entidades, sino también la sociedad en general".

El presidente de la Taula, Xavier Trabado, ha explicado que hacer coincidir el spot con el inicio de la precampaña de las municipales es una decisión voluntaria: "Lo hacemos en este momento porque sabemos que habrá un incremento significativo de mensajes de odio que culpabilizan a las personas migradas o las personas en situación de pobreza".

"Estos discursos a menudo simplifican problemas que son muy complejos", ha añadido Trabado.

ES ODIO

Además del spot, la campaña incluye una cuña radiofónica y una web con "información clara" sobre qué son los discursos de odio, cómo se difunden y qué se puede hacer para combatirlos.

La primera fase de la campaña se lanzó a finales de 2024 en colaboración con varios creadores de contenido, y en 2025 se amplió con "acciones digitales" centradas en la desinformación.