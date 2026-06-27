La Taverna del Mar en S'Agaró (Girona) celebra 90 años

José Pulido, Sergio Ártica y Romain Fornell, el equipo de cocina de la celebración - HOSTAL DE LA GAVINA

GIRONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Taverna del Mar en S'Agaró (Girona) celebró este viernes sus 90 años con un almuerzo y un discurso del filólogo Xavier Pla, que reivindicó el vínculo histórico entre el escritor Josep Pla y la familia Ensesa.

También intervinieron el nuevo presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Joan Font, y Júlia Ensesa, una de los hermanos propietarios del restaurante y del cercano Hostal de la Gavina.

Probaron un menú conmemorativo que se ofrecerá toda la temporada, y que elaboraron los cocineros José Pulido, Sergio Ártica y Romain Fornell.

El menú tiene el 'suquet' como plato estrella, además de almeja con espuma de apio, limón y huevas de trucha; ostra francesa con tartare de atún rojo; pulpo sobre ensaladilla rusa fría de patada Kennebec; cocochas al pil pil suavemente picantes; gamba de Palamós cocinada en agua de Sant Pol, y flan de albahaca con helado de lima y kéfir.

XAVIER PLA

Xavier Pla explicó en su discurso que la relación entre el escritor Josep Pla (del que es biógrafo) y el empresario Josep Ensesa nació en 1923 y se consolidó durante décadas en s'Agaró en torno a la Taverna y el Hostal.

En su viaje de 1940 para escribir la 'Guía de la Costa Brava', el escritor elogió el ambiente de "distinción" creado por Ensesa en una época de miseria de postguerra y destacó su capacidad de impulsar proyectos modernos.

El filólogo acabó destacando que la Taverna del Mar coincide con las cualidades en las que Pla basaba su filosofía culinaria: simplicidad, tradición y materia prima óptima.