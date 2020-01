Taxistas y administraciones se dan 15 días de margen para evitar la huelga en el Mobile

Publicado 07/01/2020 15:54:16 CET

Taxistas y administraciones catalanas se han dado un plazo de 15 días de margen para evitar las movilizaciones con las que amenaza el sector de cara a la celebración a finales de febrero del Mobile World Congress (MWC).

Lo ha explicado en declaraciones a los periodistas este martes el portavoz de Élite Taxi Barcelona, Tito Álvarez, después de reunirse con el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín, y la presidenta del Instituto Metropolitano del Taxi (Imet) y concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona, Rosa Alarcón.

Álvarez ha defendido que necesitan "garantías" de que se van a cumplir las normas aprobadas durante el año pasado por la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y que hasta que no las tengan mantendrán la convocatoria de protestas por el Mobile.

"La calle está muy caliente, se está empezando a calentar. Hay que enfriarla con resultados, no con palabras. Buena voluntad hay, voluntad política hay, pero no es suficiente", ha resumido Álvarez.

No obstante, el portavoz de Élite Taxi Barcelona, la asociación de taxistas más representativa del área metropolitana, ha expuesto que esperan no tener que llegar a la huelga: "Al final, confiamos en que no haya movilizaciones".

