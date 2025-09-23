El Teatre Lliure de Barcelona prorroga 'El Mestre i Margarita' hasta el 25 de octubre

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Lliure de Barcelona ha prorrogado las funciones de 'El Mestre i Margarita' de Mijaíl A. Bulgákov, con versión y dirección de Àlex Rigola, hasta el 25 de octubre, ha informado en un comunicado de este martes.

Rigola, que con este montaje vuelve al gran formato, cuenta con 14 intérpretes: Nao Albet, Frank Capdet, Nil Cardoner, Biel Duran, Jordi Figueras, Francesc Garrido, Miranda Gas, Roger Julià, Laia Manzanares, Sandra Monclús, Carlota Olcina, Jordi Rico, Carles Roig i Xavi Sáez.

Esta obra, que adapta la que está considerada como "una de las mejores novelas en ruso del siglo XX", combina la sátira, la tragedia, el misticismo y la crítica social.

Se sitúa en los años 30 del siglo XX: explica cómo el demonio y su séquito irrumpen en la ciudad causando estragos y cómo la joven Margarita ama al Maestro, un escritor castigado por el régimen mientras, a 19 siglos de distancia, el apóstol Mateo, Poncio Pilato y Caifás discuten sobre la existencia y la muerte de Jesucristo.

El espectáculo, en catalán, se estrenó el 18 de septiembre y se podrá ver hasta el 25 de octubre en la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure.