El Teatret del Serrallo del Port de Tarragona acogerá 3 conciertos en una nueva edición del Voramar

Cartel del festival Voramar 2026 - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La terraza del Teatret del Serrallo del Port de Tarragona acogerá una nueva edición del festival Voramar, que contará con 3 conciertos de pequeño formato los viernes del 29 de mayo y 12 y 19 de junio, explica el enclave en un comunicado este miércoles.

El festival comenzará con el concierto de la banda leridana BRU el viernes que viene a las 21 horas; dos semanas después, será el turno del grupo de jazz, soul y pop Naiainaya's Duo, y el siguiente viernes el cantautor Ernest Crusats tomará el escenario.

El Voramar destaca por su propuesta íntima y su apuesta por los intérpretes emergentes del panorama musical catalán, en un entorno único con vistas a la calle Trafalgar y el puerto, y cada sesión acabará con una cata de vino ofrecido por De Muller.