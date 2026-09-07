Los teatros catalanes inician la temporada y premian a Daniel Martínez de Obregón (Focus)

Daniel Fernández de Obregón, presidente del Grupo Focus, y su mujer durante el photocall de la 25 gala 'Catalunya aixeca el teló' 2026-27 del teatro catalán, a 7 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha acogido este lunes la XXV gala Catalunya Aixeca el Teló, organizada por la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) y Teatres Públics de Barcelona bajo el lema '25 anys al teu costat (passi el que passi...!)' y en la que se ha galardonado con la Mención Honorífica del Premi Catalunya del Teatre a Daniel Martínez de Obregón, fundador y presidente del Grup Focus por su trayectoria profesional y contribución al teatro catalán.

Además de dar comienzo a la nueva temporada teatral, la gala ha servido para celebrar los mejores resultados de la historia del teatro en catalán, presentados por Adetca este lunes por la mañana, con más de 4 millones de espectadores en la temporada 2025-26 en la primera vez que se han ofrecido datos de equipamientos fuera de Barcelona, ciudad que consolida los 3 millones de público por tercer año consecutivo.

La gala, dirigida artísticamente por Joan Maria Segura, ha contado con Marta Ribera como protagonista, cuya actriz ha interpretado a Mont, una profesora que en 2021 sueña con dedicarse a la interpretación y que se convierte en el hilo conductor de un viaje que llega hasta 2026.

La propuesta teatral se ha estructurado con 10 escenas y ha combinado teatro, música en directo, coreografías, proyecciones, humor y material de archivo, haciendo dialogar la historia personal de la protagonista con la memoria colectiva de Catalunya.

El recorrido ha repasado algunos de los episodios que han marcado los últimos 25 años, desde los atentados del 11-S en 2001 hasta la pandemia, pasando por la crisis económica, los movimientos sociales, los cambios tecnológicos y las movilizaciones en defensa de la cultura.

MOMENTOS MÁS DESTACADOS

En total, 20 intérpretes han cantado, bailado e interpretado una historia construida a partir de un repertorio diverso con piezas de teatro musical, rock catalán, jazz, música popular y composiciones creadas para la ocasión.

Entre los momentos más destacados, ha habido un 'Nessun dorma', el número de 'Under pressure' con Ivan Labanda, una actuación del Cirque du Soleil, un homebnaje a Núria Feliu y la interpretación de 'Il Mondo' a cargo de la artista Mariona Escoda.

A la gala han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.