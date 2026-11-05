Tech Day Girona de Telefónica analiza la resiliencia de las comunicaciones y el futuro cuántico

Un momento de las jornadas Tech Day Girona - TELEFÓNICA

GIRONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jornada Tech Day Girona de Telefónica ha analizado este jueves la resiliencia de las comunicaciones y el futuro cuántico con la asistencia de medio centenar de representantes de administraciones públicas, empresas y centros de investigación, informa la compañía en un comunicado.

La directora general de Infraestructuras Digitales de la Generalidad de Catalunya, Cristina Campillo, ha abierto el acto con un discurso en el que ha remarcado que "las infraestructuras digitales son infraestructuras esenciales de país y, por tanto, deben ser robustas, seguras, resilientes y preparadas para el futuro".

Seguidamente, la gerente de Administraciones Públicas de Telefónica en Catalunya, Marta Simelio, ha presentado los dos ejes de la jornada: "La resiliencia de las comunicaciones, que es imprescindible en nuestras vidas, y cómo nos preparamos para un futuro que ya es presente y que la cuántica nos plantea en muchos ámbitos

COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Uno de los puntos centrales de la jornada ha sido la mesa redonda 'Tecnologías cuánticas y comunicaciones resilientes: construyendo el futuro digital', en la que han participado Cristina Campillo; la gerente de Administraciones Públicas de Telefónica en Catalunya, Marta Simelio; la investigadora sénior en el Barcelona Supercomputing Center (BSC), Alba Cervera Lierta, y el catedrático de Química Física de la Universitat de Girona e investigador en el Institut de Química Computacional i Catàlisi y comunicador científico, Miquel Duran.

En el marco de la mesa, la Generalitat y Telefónica se refirieron al nuevo contrato que formalizaron para proteger la red de nodos de la Generalitat con distribución cuántica de claves (QKD), y explicaron lo que implica desplegar esta red cuántica y cómo convivirán las infraestructuras de telecomunicaciones tradicionales con las nuevas capacidades cuánticas.

El debate ha partido de la premisa de que a menudo se habla de la computación cuántica como una tecnología de futuro, pero sus consecuencias ya forman parte del presente; en este sentido, los ponentes destacaron que todavía no existen ordenadores cuánticos capaces de romper los sistemas de cifrado actuales, pero advirtieron de que ya se está recopilando información cifrada para descifrarla cuando esta capacidad sea una realidad.