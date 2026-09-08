El techo de gasto del Govern prevé un aumento de ingresos en 2027 del 8,7%

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La previsión de ingresos no financieros no finalistas contemplada en el techo de gasto de 2027 que el Govern ha aprobado este martes es de 43.873 millones de euros, un 8,7% más que en el año anterior, ha informado el ejecutivo en un comunicado que recoge los acuerdos alcanzados por el Consell Executiu.

La consellera de Economía, Alícia Romero, ha informado esta mañana en una entrevista en 3Cat recogida por Europa Press que el Govern ha acordado fijar el gasto máximo para el año que viene en 2027 en 43.191 millones, un 4,9% más que el año anterior.

El escenario de ingresos se ha construido en base a los importes de los anticipos y las liquidaciones del modelo de financiación, a las previsiones sobre los ingresos tributarios y a otros recursos no financieros no finalistas.

Para hacerlo, el ejecutivo ha utilizado una previsión de crecimiento del PIB real de Catalunya del 1,8% de acuerdo con las previsiones macroeconómicas del ejercicio.

El déficit autorizado es de 354 millones de euros, el 0,1% del PIB, en sintonía con los objetivos aprobados por el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio.