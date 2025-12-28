La tecnológica catalana Gladtolink introduce en Argentina su plataforma digital

Software de la compañía - GENERALITAT DE CATALUNYA - GLADTOLINK

BARCELONA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana Gladtolink ha acordado con un socio local argentino empezar a vender en el país su software, con el que pymes de todos los sectores automatizan procesos administrativos y crean aplicaciones sin necesidad de conocimientos de programación.

La ha apoyado Acció (agencia de competitividad de la Generalitat) a través de la Oficina Exterior de Comercio y de Inversiones en Buenos Aires, informa el Departament de Empresa este domingo en un comunicado.

La compañía ya tenía actividad en el mercado latinoamericano, que es su principal centro de interés (tiene filiales en México y Brasil), y en un futuro prevé explorar el mercado asiático y el norte de Europa.

GladToLink nació con la fusión de una empresa catalana centrada en el ámbito comercial y otra mallorquina especializada en desarrollo del software, y hoy está tanto en Catalunya como en Baleares y suma una plantilla de una treintena de personas.

La ceo, Marga Martínez, ha explicado que su software es para todo tipo de empresas, que "a menudo deben hacer frente a muchos procesos administrativos, que requieren la introducción de datos en un proceso excesivamente costoso y muy manual".