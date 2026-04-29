Telefónica se alía con Sateliot para llevar el 5G satelital a sectores estratégicos como la defensa

El director de Defensa y Seguridad en Telefónica España, Javier López, y el ceo y fundador de Sateliot, Jaume Sanpera - TELEFÓNICA

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Telefónica España ha firmado un acuerdo con Sateliot para aplicar tecnología 5G NR (New Radio) en el dominio espacial y, así, ampliar la cobertura en zonas remotas, marítimas o sin red, y habilitar su aplicación en el ámbito de seguridad y defensa.

La colaboración se centra en el desarrollo de soluciones basadas en el estándar 5G New Radio Non-Terrestrial Networks (NR-NTN), mejorando las capacidades presentes de 5G NB-IoT (Narrow Band - Internet of Things), informa el operador en telecomunicaciones satelitales en un comunicado este miércoles.

De esta forma, la nueva arquitectura híbrida combinará redes móviles terrestres con satélites de órbita baja (LEO) y permitirá extender las actuales redes terrestres y burbujas tácticas 5G e incluir nuevas capacidades en sectores estratégicos.

Sateliot contribuirá con la plataforma de conectividad satelital basada en satélites de órbita baja en sus operaciones y servicios de telecomunicaciones 5G NTN IoT, mientras que Telefónica contribuirá en la particularización del 5G en NR para el sector de defensa y seguridad.

COBERTURA Y RESILIENCIA

El director de Defensa y Seguridad en Telefónica España, Javier López, ha afirmado que la combinación de las capacidades satelitales de Sateliot y los despliegues de burbujas 5G SA de Telefónica "permitirá extender la conectividad terrestre al dominio espacial, reforzando la cobertura y la resiliencia en entornos críticos".

El ceo y fundador de Sateliot, Jaume Sanpera, ha asegurado que esta alianza es un paso estratégico para ampliar la conectividad 5G desde el espacio: "Integrar nuestra 5G NTN con la infraestructura terrestre de Telefónica permitirá extender la cobertura a entornos remotos y habilitar usos críticos, como puede ser el IoT industrial y monitorización de infraestructuras hasta logística, energía, marítimo y servicios de seguridad".

El acuerdo también contempla el desarrollo conjunto de pilotos tecnológicos y funcionalidades avanzadas de conectividad 5G NR satelital orientadas a comunicaciones críticas, para validar la interoperabilidad entre diferentes tipos de redes y reforzar la resiliencia y la cobertura global en escenarios complejos.