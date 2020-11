Telefónica desplegará 5G en 63 municipios de Girona antes de final de año

GIRONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha empezado a desplegar los 161 nodos 5G en 63 municipios de la provincia de Girona que harán que un 67% de la población disponga de esta cobertura antes de finales de año, según un comunicado de la operadora de telecomunicaciones este lunes.

El encendido del 5G ha comenzado por las capitales de provincia catalanas, entre ellas Girona, también está disponible en ciudades como Olot y Camprodon, y se irá extendiendo al resto de la demarcación gerundense hasta ciudades como Figueres, Blanes y Lloret de Mar así como a municipios pequeños como Alp, Llers y Verges.

El director general de Telefónica en Catalunya, José Manuel Casas, ha destacado que Telefónica es "pionera" en considerar el 5G como una generación diferente en la que es necesario explorar los nuevos casos de uso que habilita en paralelo al despliegue de la red.

El 5G permite la conectividad ultrarrápida, muy baja latencia y capacidad para conectar a millones de dispositivos y, para los usuarios esto permite, por ejemplo, descargar una película en segundos o ver un partido en directo con una visión 360º.

En esta primera fase, el 5G se lanza con arquitectura NSA (Non Stand Alone) para armar la red 5G SA (Stand Alone) cuando la tecnología esté plenamente disponible y así, este despliegue inicial utiliza los emplazamientos e infraestructuras actuales.

Telefónica ha remarcado que este lanzamiento marca un nuevo hito en la implantación del 5G en España, puesto que la teleoperadora ya impulsó en 2018 el proyecto 'Ciudades Tecnológicas 5G'.