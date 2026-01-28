Telefónica despliega dos nodos de Edge Computing en Barcelona

Archivo - Oficinas de Telefónica - TELEFÓNICA - Archivo

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha desplegado dos nodos de Edge Compunting en Barcelona, dentro de un plan para ofrecer infraestructuras tecnológicas europeas competitivas, sostenibles y seguras basadas en esta tecnología que sumará 17 nodos en el conjunto de España, informa en un comunicado este miércoles.

En concreto, Telefónica cuenta 10 nodos activos: en Barcelona, Terrassa (Barcelona), Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Palma, Bilbao y A Coruña, y prevé otros siete en Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela y Mérida.

La empresa ha explicado que estos nodos actúan como servidores para el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos, funciones que se pueden realizar lo más cerca posible de esos datos (en el borde o Edge).

Estos nodos ofrecerán, además, capacidades de IA para que los clientes puedan adoptar esta tecnología al ritmo que se espera que avance y sin necesidad de hacer las inversiones relevantes que conlleva.

Así, empresas e instituciones "podrán consumir GPUs como servicio (sin hacer la inversión inicial correspondiente), pero de una forma soberana y con baja latencia".