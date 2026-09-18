Telefónica firma un acuerdo con el Barça para ser socio oficial del Espai Barça durante 5 años

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa - @PARGAPHOTO - TELEFÓNICA

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Telefónica y el FC Barcelona han firmado un acuerdo para que la empresa de telecomunicaciones sea socio oficial del Espai Barça durante un periodo de 5 años, informa la compañía en un comunicado este viernes.

El acuerdo da a Telefónica preferencia en los futuros proyectos tecnológicos que se lleven a cabo en el recinto azulgrana, y la empresa dispondrá de un palco en el Spotify Camp Nou y dará nombre a uno de los espacios 'louge', al que se accederá desde los palcos privados.

Además, según han explicado fuentes de la empresa a Europa Press y ha avanzado 'El Periódico', Telefónica se convierte en el 'TV media network integrator' del club, por lo que distribuirá su señal de televisión a nivel mundial y ofrecerá servicios de conectividad en el estadio.

El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha explicado que este acuerdo reafirma el apoyo de la empresa "al mundo de la cultura y el deporte y su implicación con Catalunya y la ciudad de Barcelona".

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha añadido que el pacto "supone incorporar al Espai Barça a una compañía de referencia en el ámbito tecnológico y las telecomunicaciones que entienda la dimensión y la ambición del proyectos".