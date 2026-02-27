Telefónica y Fsas Technologies instalarán la ampliación de MareNostrum 5 para impulsar IA europea

Archivo - El MareNostrum 5 - MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Telefónica y Fsas Technologies han sido elegidos por EuroHPC JU para instalar la ampliación del supercomputador MareNostrum 5, ubicado en el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), destinada a impulsar el ecosistema de inteligencia artificial (IA) europeo.

La nueva infraestructura supondrá una ampliación de los servicios del actual supercomputador del BSC y nacerá con el objetivo de que 'startups' y 'scaleups' europeas puedan entrenar mediante un proceso de selección competitivo sus proyectos de IA, según ha informado Fsas Technologies en un comunicado este viernes.

Ambas compañías integrarán la solución completa y asumirán los servicios de soporte y operación durante todo el ciclo de vida del proyecto, hasta julio de 2029.

Además del incremento de capacidad de cálculo que dará servicio a todas las AI Factories europeas, el BSC pondrá a disposición, a través de la BSC AI Factory, un conjunto de servicios y recursos avanzados que incluyen el acompañamiento de expertos científicos especializados en supercomputación e IA.

El consorcio formado por Fsas Technologies y Telefónica se ha adjudicado un contrato por valor de 128,79 millones de euros de fondos procedentes de The European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU).