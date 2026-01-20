El teléfono de emergencias 112 recibe 1.412 llamadas por el temporal hasta las 9 horas - 112

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 de Catalunya ha recibido un total de 1.412 llamadas por el temporal de lluvias e inundaciones hasta las 9 horas de este martes.

En concreto, a raíz de los avisos se han generado un total de 974 incidentes y entre las 7 horas y las 9 horas de este martes se han recibido 337 avisos, ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por comarcas, destacan el Maresme (127), el Barcelonès (113), el Gironès (99), la Selva (99) y el Vallès Occidental (94).