Archivo - La catalana TEM Group factura 19 millones en 2025 (+40%) y acelera su expansión en Europa y México - TEM GROUP - Archivo

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía de fabricación de maquinaria industrial TEM Group ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 19 millones de euros, un 40% más que el año anterior, y ha acelerado su expansión en Europa y México con el lanzamiento de MSG by Donly, una nueva oferta orientada a maquinaria industrial de alta exigencia.

La empresa prevé mantener el mismo ritmo de crecimiento en 2026 (+40%), apoyado en un plan estratégico que contempla la ampliación de su red comercial, la incorporación de nuevas instalaciones y el refuerzo de su capacidad operativa, con un incremento de la plantilla cercano al 20%, informa en un comunicado este martes.

El ceo de TEM Group, Pere Caro, ha destacado que el acuerdo con Donly permite reforzar su propuesta de valor para el mercado europeo y "diseñar soluciones más completas y dar respuesta a las crecientes demandas de eficiencia, fiabilidad y soporte integral" por parte de sus clientes.

Según la empresa catalana, Donly es "uno de los mayores fabricantes mundiales de reductores para industria pesada y líder en el mercado asiático", un aliado que le puede asegurar la distribución exclusiva de sus productos en Europa y México.

Esta alianza estratégica, añade Tem Group, permite a la compañía ampliar su porfolio y llegar a todos los segmentos de la industria con una nueva línea que se suma a las soluciones propias desarrolladas bajo la marca MSG.