El temporal en Catalunya se alarga hasta el sábado por la tarde y preocupa el aumento de caudales

El plan Inuncat está en alerta - @112

GIRONA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El temporal en Catalunya se alargará hasta el sábado por la tarde y preocupa el aumento del caudal en ríos, rieras y barrancos, informa Protección Civil de la Generalitat este viernes en un comunicado.

Al prolongarse el temporal, aumentará la acumulación de lluvia en el tercio noreste, sobre todo las comarcas de Osona y la Selva, y durante el episodio se podrán superar los 200 l/m2 en 24 horas en varios puntos.

Sigue la previsión de olas superiores a 4 metros (mar brava) en todo el litoral, especialmente en el Alt y Baix Empordà; predominará la dirección componente este del oleaje, con notable mar de fondo; y en el Delta de l'Ebre habrá mar cruzada.

RÍOS TER, MUGA Y FLUVIÀ

Se temen crecidas repentinas de ríos, barrancos y rieras en las zonas afectadas por la previsión de lluvias y fenómenos costeros, sobre todo en las cuencas de los ríos Ter, Muga y Fluvià.

Ya se han emitido varios avisos de incremento de caudales: sen ha superado los 82 m3/s en el río Ges a la altura de Torelló, y el río Manol ha superado los 77 m3/s en Santa Llogaia d'Àlguema.

La ACA también pide estar muy atentos a las rieras entre Portbou y Cadaqués, porque pueden incrementarse.

POSIBLES INUNDACIONES EN EL LITORAL

Como el temporal marítimo es muy intenso, las cuencas no pueden desaguar bien y puede haber inundaciones en toda la franja litoral: Agents Rurals y Mossos observan los puntos de atención prioritarios donde puede pasar.

La acumulación de lluvia es importante en el noreste, y el temporal marítimo impide una correcta evacuación de las cuencas.

NIEVE, ALUDES Y VIENTO

Se mantiene en alerta el Plan Inuncat, y en prealerta los Neucat, Allaucat y Ventcat, por nieve, aludes y viento respectivamente.

La Generalitat ha insistido en extremar la prudencia en la movilidad, también porque se pueden producir deslizamientos o bien caídas de árboles en las carreteras.

También insta a no cruzar ríos, rieras ni barrancos, ni acercarse a zonas inundables ni donde rompan las olas.