Teo Camino homenajea a su padre cineasta en un libro: Sus películas fueron "un acto de valentía"

El periodista y escritor Teo Camino, autor de 'Aunque ya no me leas' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Teo Camino Rodés ha homenajeado la figura de su padre, el cineasta Jaime Camino, en el libro 'Aunque ya no me leas' (Editorial Funambulista), un híbrido entre la autoficción, la novela y la biografía, y ha subrayado que películas como 'Las largas vacaciones del 36' y el documental 'La vieja memoria' fueron un "acto de valentía" cuando las dirigió.

"Hacer esas películas en momentos de tanto miedo y de tanta incertidumbre como era 1975, 1976 o 1977, me parece un acto de valentía y un deber moral para él", ha dicho el autor en una entrevista de Europa Press.

'Aunque ya no me leas' se inicia con un narrador en Londres que mantiene relación a distancia con su padre cineasta, pero que tras su muerte, vuelve a Barcelona para ordenar el piso y la documentación y evocar los recuerdos, tanto de la figura como padre como de la carrera como cineasta.

Un libro que Teo Camino (Barcelona, 1987) subraya que empezó como un ejercicio terapéutico, pero que se fue desarrollando y acabó buscando hablar de cómo le ha marcado la figura de su padre y su trayectoria, una historia "con jugo y que merecía ser contada", con una primera parte más ficcional y una segunda y tercera en la que hace memoria novelada de la trayectoria paterna a través de los documentos hallados.

Ha añadido que ha manejado mucha documentación sobre su padre, entre cartas, libretas, diarios, guiones, y que ha descubierto "muchísimas cosas que no conocía de él", tanto personales como más burocráticas de sus choques con la censura, y le ha definido como una persona muy vital y enérgica pero con contradicciones.

AUTOBIOGRAFÍA EN LAS PELÍCULAS

Teo Camino ha señalado que revisando las películas ha podido comprobar cuántos de los gestos o la personalidad de su padre están imbuidos en los personajes o las historias que cuenta, que de alguna forma retratan "un poco de su vida", y lo ha ejemplificado en 'Luces y sombras', que es la que asegura tiene más autobiografía del cineasta.

Ha explicado que aunque a su padre no le gustaba que le encasillaran como el 'cineasta de la memoria histórica' ha afirmado que era "inevitable", ha recordado que 6 de las 13 películas de Jaime Camino (1936-2015) estaban ambientadas en la época de la guerra civil española, y ha enfatizado que su padre tenía una vertiente documentalista con la que pretendía ser lo más objetivo posible.

'LA VIEJA MEMORIA'

Uno de sus proyectos más reconocidos es el documental 'La vieja memoria' de 1977, en el que puso por primera vez a vencedores y vencidos de la guerra civil "cara a cara", señalando que la guerra y la dictadura había marcado la infancia y juventud de su padre y era una necesidad estudiarlo y compartirlo.

Ha dicho que cuando su padre encaró el proyecto del documental 'Los niños de Rusia' (2001) era una tema que apenas se había tocado 25 años después de la muerte del dictador y con el que sentía "un deber moral" de explicar la historia de los casi 3.000 niños que salieron hacia la Unión Soviética en 1937 y que habían permanecido en un limbo, algunos de ellos sin volver nunca a España.

Teo Camino ha subrayado que las películas de su padre eran muy didácticas porque era un estudioso, convirtiéndose en una radiografía de esos tiempos, y tenían una vertiente histórica muy importante: "'Los niños de Rusia' creo que tendrían que pasarla en todas las escuelas", ha afirmado.

PROYECTOS FRUSTRADOS

Preguntado por cómo vería su padre el panorama actual tan polarizado 50 años después de la muerte de Franco, del que hizo la película 'Dragon Rapide' siendo la primera vez que un actor se pone en la piel del dictador, el escritor ha dicho que "no entendería esta involución, no le entraría en la cabeza", y ha asegurado que quizá intentaría hacer una película sobre otro episodio de la guerra para evitar que volviera a suceder.

Sobre proyectos que no pudo realizar, Teo Camino ha explicado que los que cree que le dolió más no llevar a buen puerto fueron el guión autobiográfico 'No tan deprisa', junto a Esteve Riambau, con el que escribía una carta a su padre, y una película sobre Hernán Cortés, a la que dedicó muchos años de esfuerzo y documentación.

Ha asegurado que también hubo otro guión junto a Juan Marsé --con el que tenía una "gran amistad"-- y Jaime Gil de Biedma, que tampoco se pudo realizar, y ha aseverado que su padre había aprendido a vivir con estos proyectos inacabados y que siempre decía que lo más complicado de hacer una película era la preproducción.