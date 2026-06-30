La terapeuta de la familia Andic comparece ante la jueza de Martorell (Barcelona)

La terapeuta de la familia Andic a su llegada este martes, 30 de junio, a los Juzgados de Martorell (Barcelona) - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

MARTORELL (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)

La terapeuta de la familia Andic ha comparecido este martes en los Juzgados de Martorell (Barcelona) para declarar ante la jueza que instruye el caso de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, tras precipitarse por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) el 14 de diciembre de 2024.

La jueza del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona) pretende determinar si en la muerte de Isak Andic, por la que se investiga a su hijo Jonathan Andic por un presunto delito de homicidio, hubo influencia de "terceras personas", concretamente de la terapeuta familiar, según un auto al que tuvo acceso Europa Press.

La jueza sostiene que Jonathan Andic manifestó que mantenía con su padre una relación "sin desavenencias", pero que del análisis de los mensajes de Whatsapp entre ambos se desprende lo contrario, hasta el punto de que llegó a pedirle una herencia en vida, que Isak Andic se vio obligado a aceptar para seguir manteniendo la relación, una decisión propiciada por la terapeuta.

OTROS TESTIGOS

Este martes está previsto que, además de la terapeuta, presten declaración en calidad de testigo la hermana de ésta; la pareja de Isak Andic, Estefania Knuth, y los dos excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic tras la caída de su padre.

La instructora aceptó la petición de la fiscal, Teresa Yoldi, de citar a declarar a una decena de testigos en sede judicial, entre ellos, las hermanas de Jonathan Andic, que está previsto que comparezcan en estos juzgados este viernes, 3 de julio.