Terborg (Shinephi) reivindica en su debut en el MWC el sector de semiconductores catalán

Equipo de Shinephi en el MWC 2026 - SHINEPHI

La 'startup' opera en España y Alemania y espera hacerlo pronto en EEUU y Asia

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ceo y cofundador de Shinephi, Roland Terborg, ha reivindicado el potencial del sector de los semiconductores en Catalunya en su debut en el Mobile World Congress (MWC), tras convertirse en mejor 'startup' catalana de 2025 en la 'Catalan Pitch Competition' de Acció y cerrar una ronda 'seed' de 1 millón de euros.

En una entrevista concedida a Europa Press, el dirigente de esta 'spin-off' del Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) se proyecta hacia inversores españoles e internacionales presentes en el MWC, que se celebra entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

Ubicada en el 4YFN, evento paralelo dedicado a las empresas emergentes, la 'startup' ofrece una tecnología que permite a las empresas de semiconductores mejorar sus rendimientos de producción al localizar errores que hasta ahora eran imperceptibles durante el proceso de fabricación.

"Nos enfocamos sobre todo en España, con empresas pequeñas que desarrollan nanotecnología, y en Alemania, con empresas más grandes de microscopía de la parte de los semiconductores", ha destacado Terborg.

Sin embargo, admite que el horizonte de Shinephi es expandirse próximamente hacia Estados Unidos y Asia.

TECNOLOGÍA PARA "VER LO INVISIBLE"

La propuesta de Shinephi se basa en un módulo óptico de alta precisión capaz de detectar defectos en la nanofabricación en tiempo real.

"Nuestra solución hace visible lo invisible", ha explicado Terborg, cuya empresa ya ha registrado su primera venta internacional este pasado mes de febrero a la Universidad de Aalen (Alemania), situada en el polo tecnológico de Baden-Württemberg, una región estratégica donde operan gigantes del sector como Carl Zeiss.

Recientemente, también ha conseguido el cierre de una ronda de financiación 'seed' de un millón de euros, liderada por Grove Venture Partners.

FOCO EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

Durante el congreso, la compañía mantiene una agenda de contactos con 'foundries' (fábricas de semiconductores) y fabricantes internacionales.

Terborg subraya la importancia de la soberanía tecnológica europea, un eje central en la estrategia de la 'startup': "Nos estamos centrando en empresas europeas que necesitan soluciones propias; las piezas del puzzle están encajando en un momento muy prometedor para la industria".

CATALUNYA COMO 'HUB' DE SEMICONDUCTORES

El directivo ha valorado positivamente la evolución del ecosistema innovador catalán, destacando su capacidad para diversificarse más allá de la biotecnología hacia sectores como la tecnología cuántica y los semiconductores.

En este sentido, ha confirmado que Shinephi también tendrá presencia en el Chipnation, el principal congreso de la industria de los semiconductores de España, que se celebra este año en Barcelona, para potenciar nuevas colaboraciones con empresas internacionales que buscan establecerse en suelo europeo.