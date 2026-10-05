El tercer sector catalán espera que la nueva tramitación del IMV "reduzca de verdad" la burocracia

El conseller de Derechos Sociales Raúl Moreno - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha confiado en que el nuevo canal de tramitación conjunta de las nuevas solicitudes del ingreso mínimo vital (IMV), el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) "reduzca de verdad" la burocracia y garantice la atención presencial.

En un comunicado, ha dicho que es "un paso adelante" después de que hace dos años se anunciara el traspaso de la gestión del IMV, y ha lamentado que, como no es un traspaso de titularidad, no se puede unificar todas en un único trámite ni tampoco se puedan unificar los requisitos de acceso y los datos que se piden a los solicitantes.

Las entidades sociales han pedido que se simplifiquen los procedimientos para evitar que la burocracia se convierta en "un obstáculo" para las personas que más lo necesitan, y ha reclamado que la simplificación de trámites en línea se acompañe de garantías de accesibilidad.

La Taula ha considerado imprescindible que los solicitantes dispongan de información "clara" sobre el nuevo procedimiento, los requisitos y la documentación necesaria.

Asimismo, ha reclamado que se mantenga el reconocimiento de las entidades sociales, que hasta ahora podían acreditar situaciones de vulnerabilidad en las solicitudes de la IMV, y ha defendido que tienen un "papel esencial" porque acompañan en la tramitación.