El tercer sector social de Catalunya ocupa 120.000 personas y genera el 3% de puestos de trabajo

Presentación del Anuario en Barcelona. - LA CONFEDERACIÓ

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tercer sector social ocupa un total de 121.561 profesionales en Catalunya y genera más de un 3% de puestos de trabajo del territorio, según recoge el 'Anuario de la Ocupación del Tercer Sector Social de Catalunya 2025' de la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya.

El informe, presentado este miércoles, evidencia que el tercer sector "continúa creciendo como motor generador de ocupación y se ha consolidado como actor estratégico" en la atención a la vulnerabilidad, informa la Confederación en un comunicado.

El presidente de la Confederación, Jordi Roman, ha defendido que, para continuar haciendo su trabajo, las entidades necesitan una financiación "justa y estable", un marco regulador que les reconozca y una colaboración más estrecha con la administración.

En esa línea, ha asegurado que las organizaciones sufren inseguridad financiera, y que eso impacta en los trabajadores del sector, por lo que ha pedido "avanzar en la dignificación salarial de las profesionales".

EL INFORME

El Anuario recoge que las entidades están, mayoritariamente, "fuertemente arraigadas" al territorio: el 59% trabajan en el ámbito municipal, el 45% en el comarcal, y el 34% en el provincial.

Predominan las entidades micro, de menos de 10 trabajadores (30%); pequeñas, de entre 11 y 50 trabajadores (38%), y medianas, de entre 51 y 250 trabajadores (24%), si bien destaca también la existencia de organizaciones grandes, de entre 251 y 500 trabajadores (7%) y macro, de más de 500 (2%).

Los principales colectivos atendidos son, sobre todo, personas con discapacidad (atendidas por el 38% de las entidades), niños y adolescentes (28%), personas en situación o riesgo de pobreza o exclusión social (27%) y personas con problemas de salud mental (25%).

PLANTILLAS JÓVENES Y FEMINIZADAS

La proporción de personal del sector con antigüedad igual o superior a 3 años es "solo" del 53%, y los datos muestran que, a más alta la presencia de jóvenes en plantilla, menor es el porcentaje de trabajadores con más de 3 años de antigüedad.

Predomina la jornada completa (58%), por delante de la jornada parcial (42%), una preeminencia que se ha consolidado tras un "aumento significativo" en 2018.

La composición por género de las plantillas muestra una "clara feminización": las mujeres son mayoría en direcciones o gerencias (66%), posiciones intermedias (71%), equipos técnicos de estructura (71%), equipos técnicos de atención directa (77%) y personal de administración o apoyo (77%), con una brecha salarial de género cerca del 1%.

SALARIOS Y BAJAS LABORALES

La remuneración de los puestos de trabajo vinculados a administración rondan los 20.000 euros anuales; los equipos técnicos, entre 24.000 y 26.500 euros; las posiciones intermedias, alrededor de los 31.000 euros, y las direcciones y gerencias superan los 40.000 euros, tanto en promedio como en mediana.

En el conjunto del tercer sector social, el ausentismo laboral se sitúa en el 8,5%, un dato "sustancialmente" superior al ausentismo laboral medio de Catalunya, que es del 6,9%, y la mayoría de entidades indican que las bajas laborales se han mantenido (52%) o han aumentado (30%), mientras solo un 18% apuntan a una disminución.

FINANCIACIÓN

La mediana de ingresos se sitúa en 1.297.892 euros, mientras la de gastos asciende a 1.239.594 euros, si bien la Confederación alerta de que los valores varían "muy significativamente" según la dimensión de las entidades.

En materia de financiación, se mantiene la importancia de los fondos públicos (60%) en la sostenibilidad de los proyectos, seguidos de fondos propios (24%) y fondos privados (16%).

Entre las fuentes públicas, destacan las subvenciones (92% de las entidades), seguidas de los convenios (43%), conciertos (43%) y contratos (30%), siendo el principal organismo financiador la Generalitat (68%), los ayuntamientos (20%), las diputaciones (5%), el Estado español (4%) y la Unión Europea (2%).

El 40% de las entidades tienen algún tipo de deuda con la administración, mayoritariamente la Generalitat (84% de las entidades con deuda) y ayuntamientos (52%); para afrontarla, el 70% de entidades han recurrido a pólizas de crédito, el 17% ha pedido dineros a otras entidades y el 13% han retrasado actividades planificadas.