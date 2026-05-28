Termina sin acuerdo la séptima mesa sectorial entre Educació y los sindicatos para tratar mejoras

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). La Conselleria de Educación es un instrumento de descentralización, en un marco de colaboración institucional, que representa la voluntad de la Gen - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La mesa sectorial de este jueves entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos con representación, la séptima para abordar las mejoras laborales que reclaman los docentes, ha terminado sin acuerdo sobre las 21 horas, después de más de 5 horas reunidos, y se produce en el marco de la tercera semana de movilizaciones educativas.

El encuentro, que ha comenzado en torno a las 15.20 horas, ha contado con el secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, y los sindicatos con representación: Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT Ensenyament --convocantes del ciclo de movilizaciones junto a La Intersindical, aunque esta no tiene representación en la mesa-- y CC.OO. Educació y la UGT --que firmaron en marzo el acuerdo educativo con el Govern--.

El Departament ha propuesto a los sindicatos 1.631 dotaciones más cada curso, la compensación por los sexenios y la convocatoria de 5.000 plazas de cátedras en dos años, y ha vinculado la subida salarial docente de 400 euros a un nuevo cálculo del incremento.

Los sindicatos critican que lo planteado por Educació realmente no es un aumento y que la propuesta salarial es "la misma" que la de la anterior mesa.

Además, durante el encuentro de este jueves, la mesa sectorial se ha desdoblado en dos reuniones --una para abordar las mejoras salariales y otra sobre los recursos para la inclusiva-- y las fuentes sindicales señalan que no ha habido avances, y tras la que los sindicatos han dicho que se quedan en el Departament hasta que la consellera Esther Niubó vaya a negociar con ellos.