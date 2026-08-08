Territori recomienda las zonas con protección de cielo nocturno para observar el eclipse solar

Personas observando el cielo nocturno. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio de la Generalitat ha recomendado hacer uso de las zonas con protección de cielo nocturno para observar el eclipse solar del 12 de agosto, además del pico de la lluvia de estrellas de los Perseidas, informa este sábado en un comunicado.

Entre las áreas destacadas figuran el Parc Astronòmic del Montsec, el Parc Natural de la Serra de Montsant (Tarragona), el Parc Natural de l'Alt Pirineu y el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida), este último con restricciones de acceso motorizado entre el 11 y el 13 de agosto.

Asimismo, Territori ha destacado los municipios de Saldes, Sant Mateu de Bages y Rupit i Pruit (Barcelona) por la calidad de su cielo nocturno, recomendando "escapar de la contaminación lumínica de las grandes ciudades y el litoral".