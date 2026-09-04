Territori refuerza la conexión de bus que enlaza Barcelona, la UAB y Cerdanyola (Barcelona)

Presentación en Cerdanyola (Barcelona) de la mejora de la línea de bus e3 - CONSELLERIA DE TERRITORIO

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat reforzará, a partir del próximo lunes 7 de septiembre, la línea de autobús e3, que conecta Barcelona, Cerdanyola del Vallès y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), para dar respuesta al incremento de la demanda y fomentar una movilidad más sostenible, informa en un comunicado este viernes.

"Con esta actuación reforzamos la conexión entre Barcelona y Cerdanyola, incorporando 60 nuevas expediciones que permitirán ofrecer un servicio más frecuente, más fiable y mejor adaptado a las necesidades de movilidad diaria de los usuarios", ha afirmado la directora general de Transportes y Movilidad, Susi López, sobre la ampliación de esta línea, operada por la empresa Sarbus del Grupo Moventis.

Así, la línea Barcelona-Cerdanyola-UAB suma 14 nuevas expediciones, lo que permitirá incrementar la frecuencia de paso y, en días lectivos en la UAB, la línea ofrecerá 218 expediciones diarias, con intervalos de paso de 5 a 10 minutos en hora punta; de éstas, 200 tendrán parada en Cerdanyola, lo que representa un incremento de 60 expediciones más.

En la línea Barcelona-UAB, se mantienen las expediciones directas en las franjas de mayor demanda, con diez expediciones de ida y ocho de vuelta en hora punta.

GRAN DEMANDA

La línea e3 es una de las que tiene más demanda, con 2.030.835 viajeros en 2025 y su oferta ya fue mejorada el 22 de septiembre de 2025; la actuación forma parte del segundo Plan de choque del bus interurbano impulsado por el Govern para mejorar la oferta de transporte público por carretera por todo el país.

El Departamento de Territorio destinará una inversión anual de 304.157,54 euros para reforzar las conexiones de transporte público entre Cerdanyola, UAB y Barcelona.