Testigos califican como "un poco brusco" al padre investigado por maltrato a su bebé en Barcelona

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Testigos han explicado al juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Barcelona que investiga el caso de maltrato y agresión sexual a un bebé presuntamente a manos de sus progenitores que el padre era "un poco brusco con el niño".

Este miércoles, el instructor ha escuchado el testimonio de un trabajador social del Hospital Vall d'Hebron, donde el menor permaneció ingresado durante casi un mes, de dos vecinas de la pareja y de dos amigas de la madre, también investigada por estos hechos.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que las amigas han asegurado que el padre "no era muy ágil en el trato con el pequeño", pero que no eran conocedoras del maltrato.

Por su parte, el trabajador social ha señalado que actuó como enlace entre los médicos y los padres, a los que comunicó que se activaría el protocolo por presunto maltrato ante las lesiones que presentaba el niño cuando llegó al hospital, y que él reaccionó de manera más fría, mientras que ella se mostró "más afectada".

El jueves está previsto que comparezca personal sanitario que atendió al bebé en el Vall d'Hebron (hospital del que la madre es enfermera) mientras que el viernes lo harán familiares de los dos investigados: los padres, hermanos, cuñados y un primo.

LA MADRE, EN PRISIÓN

El pasado 7 de mayo la Audiencia Provincial de Barcelona acordó dejar en libertad a la madre, con la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del bebé --que permanece con una familia de acogida desde que recibió el alta hospitalaria--, y mantener en prisión provisional, comunicada y sin fianza al padre.

En el auto, consultado por Europa Press, el tribunal argumentó que existen dudas razonables en relación al origen de las lesiones que el niño presenta en la zona anal, y que en relación al resto de lesiones "hay varios indicios que apuntan a que sería el padre el autor de las mismas".

El auto recoge que las lesiones costales y neurológicas podrían deberse a zarandeos o trato brusco por parte del padre hacia el bebé, y en relación a las de las extremidades el atestado policial pone de relieve un episodio en el que la madre manifestó a una vecina que su pareja no se daba cuenta "de las manazas que tiene" y que alguna vez habría cogido al menor por las piernas para tirarlo hacia sí mismo, arrastándolo cuando solo tenía un mes de vida.

Sobre la posible alteración genética hereditaria a la que hizo referencia la abogada del padre en su escrito de recurso, que fue desestimado por la Audiencia de Barcelona, el tribunal señaló que no se aportó ninguna prueba y que los peritos ya lo descartaron, pues el menor no presentaba una única lesión, "sino múltiples", y que no existe ninguna patología genética conocida que pueda explicar este hecho.

Asimismo, subrayó que desde que el bebé fue apartado de sus progenitores su evolución ha sido favorable, "lo cual constituye un indicio más de criminalidad".

LA MADRE, EN LIBERTAD

En lo que respecta a la madre, el tribunal estimó el recurso de su defensa al entender que los indicios de criminalidad contra ella "se han ido debilitando a medida que la instrucción ha ido avanzando", al menos en lo que se refiere a la comisión por acción de actos concretos, sin descartar que se le pueda acabar imputando por omisión.

Considera que era "sí era conocedora de los hechos", basándose en las búsquedas que realizó en internet antes del ingreso hospitalario del menor, el 16 de marzo, relacionadas con la preocupación que tenía por el estado de salud del bebé y el malestar que sentía con respecto a su relación de pareja.

En concreto, el 4 de marzo de 2026 buscó "mi pareja no trata bien a mi bebé" y, ese mismo día, hizo una fotografía de un hematoma que el niño presentaba en su mejilla derecha.

Unos días después, el 13 de marzo, consultó de nuevo en internet que su pareja no era cariñosa con su bebé y añadió que "se pone nervioso, chilla con el bebé en brazos", entre otras.

Además, los Mossos d'Esquadra concluyeron en las diligencias ampliatorias que no había "ninguna información ni evidencia sobre un posible carácter agresivo o brusco de la madre" y que las reacciones que tuvo cuando entendió lo que le estaba pasando a su hijo y las consecuencias fueron coherentes y muy expresivas.