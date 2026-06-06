The Cure enamoran este viernes a un público multitudinario en el Primavera Sound

La banda británica The Cure durante una actuación en el Parc del Fòrum de Barcelona, a 5 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La banda liderada por el cantante Robert Smith inicia con este concierto su gira de festivales este verano. - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

The Cure ha enamorado este viernes al multitudinario público del Primavera Sound, en un concierto de dos horas y media en el que no han faltado 'Just Like Heaven', 'Boys Don't Cry', 'Close To Me' y, claro está, 'Friday I'm in Love', con un repertorio repleto de clásicos del alt-rock gótico y del post-punk.

El concierto, que supone el comienzo de su gira de verano, era de los más esperados del festival, y así lo ha demostrado la multitud que se ha empezado a reunir en el escenario principal mucho antes del inicio de la actuación.

Robert Smith ha subido al escenario hacia con su aspecto habitual: despeinado, con sombra de ojos, pintalabios y nada que no sea negro en su vestimenta.

Con 6 músicos sobre el escenario, los británicos han hecho uso de una escenografía clásica: focos de colores, humo ambiental y una pantalla que compaginaba efectos visuales e imágenes en directo del concierto.

REPERTORIO

The Cure ha tenido tiempo de recorrer toda su discografía, con calma y sin sobresaltos, con temas de todas sus épocas: comenzando con 'Alone', de su último disco, han pasado por 'High', de 1992, 'Lovesong', de 1989, o 'Play for Today, de 1980, entre muchas otras.

Han tocado, además, '2 Late', un 'B-side' que no ofrecían en directo desde 2019, o 'Mint Car', que tenían guardada en el cajón desde 2016.

Exhibiendo su estilo de cocción lenta, los británicos han satisfecho los anhelos de un público a quien no han parecido demasiados los 7 minutos de la mágica 'Pictures of You' o los casi 6 de 'A Forest', que han sido aplaudidos con entusiasmo.

BRILLO, MELODÍA, RITMO

El concierto ha alternado momentos más brillantes, como 'Fascination Street', con otros más melancólicos ('The Last Day Of Summer') y, pese al protagonismo melódico de la mayoría de las canciones, también ha habido espacio para 'riffs' más densos, como el de 'Burn', que Smith ha iniciado tocando una flauta doble.

El público, de edades muy diversas, ha tenido ocasión tanto de embeberse en los arpegios de Reeves Gabrels en 'Endsong' como de bailar al ritmo de 'The Walk', con Roger O'Donell a los teclados y el bajo cabalgante de Simon Gallup, o con la muy 'funky' 'Hot Hot Hot!!!'.

'¡GRACIAS!'

Smith, con su voz sonando intacta desde el inicio de su carrera, ha hecho gala junto a su banda de una seguridad y una veteranía fruto de más de 40 años de trayectoria.

El vocalista solo se ha atrevido en castellano con varios '¡Gracias!', así como un 'Por desgracia, todavía no puedo hablar español' que ha leído en una 'chuleta', mereciendo algunas risas del público.

Tras un 'bis' pasada la medianoche, con 'Let's Go to Bed', 'The Lovecats' y 'Why Can't I Be You?', la banda ha rematado su actuación con un sublime 'Boy's Don't Cry', que ha hecho vociferar incluso al público más lejano.

Tras el último 'hit', los asistentes se han deshecho en aplausos, que Smith ha agradecido sonrojado y deseando un pronto reencuentro.

OTRAS ACTUACIONES

A la vez que The Cure, en otros escenarios se han podido ver actuaciones del cantautor norteamericano Role Model; la ghanesa Amaarae y su pop-R&B del oeste africano, y Disobey repartiendo 'hypertrap' digital, entre otros.

La noche en el Primavera Sound sigue con las actuaciones destacadas del DJ y productor Skrillex, que ofrecerá una sesión de electrónica variada en los escenarios principales; la reina viral del dance-pop británico, PinkPantheress, y el punk 'macarra' de los suecos Viagra Boys.