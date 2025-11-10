The Lot abre en Barcelona 'La Coctelería del Mar' inspirada en los sabores del océano

La nueva coctelería de The Lot en Barcelona.
La nueva coctelería de The Lot en Barcelona. - THE LOT
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 10 noviembre 2025 11:03

   BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

   The Lot, situado en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi en Barcelona, inaugura este jueves 'La Coctelería del Mar' con el que este restaurante "amplía su propuesta gastronómica de cocina mediterránea contemporánea y se consolida como un punto de encuentro entre alta cocina, coctelería y diseño".

   Los impulsores de esta iniciativa han explicado a Europa Press que la estética del nuevo espacio combina madera clara, piedra natural y metal oscuro: "No queríamos una barra más, sino un lugar con identidad. En cada cóctel hay una historia y una textura que remite al océano", ha explicado el chef y fundador del proyecto, Alejandro Sanahuja.

   La coctelería, que ofrece "composiciones de autor" inspiradas en el oceáno, está situada en la planta superior del local, y a partir de esta semana se une a la oferta de restauración, coctelería y servicio de delivery.

   La inauguración, que tendrá lugar a las 20 horas, incluirá una degustación especial de cócteles de autor y música en directo, "en un ambiente íntimo y sofisticado que refleja la esencia del restaurante: calidad, intención y una elegancia sin rigidez".

   "Queríamos que el océano se pudiera beber, no solo mirar", concluye Sanahuja.

Contador

Contenido patrocinado