The Lot abre en Barcelona 'La Coctelería del Mar' inspirada en los sabores del océano

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

The Lot, situado en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi en Barcelona, inaugura este jueves 'La Coctelería del Mar' con el que este restaurante "amplía su propuesta gastronómica de cocina mediterránea contemporánea y se consolida como un punto de encuentro entre alta cocina, coctelería y diseño".

Los impulsores de esta iniciativa han explicado a Europa Press que la estética del nuevo espacio combina madera clara, piedra natural y metal oscuro: "No queríamos una barra más, sino un lugar con identidad. En cada cóctel hay una historia y una textura que remite al océano", ha explicado el chef y fundador del proyecto, Alejandro Sanahuja.

La coctelería, que ofrece "composiciones de autor" inspiradas en el oceáno, está situada en la planta superior del local, y a partir de esta semana se une a la oferta de restauración, coctelería y servicio de delivery.

La inauguración, que tendrá lugar a las 20 horas, incluirá una degustación especial de cócteles de autor y música en directo, "en un ambiente íntimo y sofisticado que refleja la esencia del restaurante: calidad, intención y una elegancia sin rigidez".

"Queríamos que el océano se pudiera beber, no solo mirar", concluye Sanahuja.