The Prodigy encabeza las nuevas incorporaciones al Festival Sónar de Barcelona

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda británica The Prodigy y el proyecto de improvisación en formato 360º STOOR, protagonizado por Speedy J junto a cuatro invitados distintos cada día, encabezan las 60 nuevas incorporaciones al 33 Festival Sónar, que se celebrará íntegramente en Fira de Barcelona Gran Via del 18 al 20 de junio.

Se suman a una nómina de artistas entre los que ya figuraba Kelis, Skepta, Charlotte de Witte, Amelie Lens, Cabaret Voltaire, WhoMadeWho, Modeselektor y Chris Stussy, entre otros, informa este jueves el festival en un comunicado.

El Sónar 2026 contará con cuatro escenarios el jueves 18 y con seis el viernes 19 y el sábado 20 de junio, tres de ellos al aire libre y tres en espacios interiores.

Además de The Prodigy y Speedy J, destacan las incorporaciones de Dom Dolla, Reinier Zonneveld junto a una IA entrenada con su propia música, Two Shell, Goldie b2b Doc Scott, FJAAK x Kittin, Daniel Avery, Wata Igarashi e IceMorph.

También se suman al cartel Sara Landry, Daria Kolosova, Ciara Cuvé, Peterblue, Kilopatrah Jones, Lovefoxy, The Hacker, Salome, Arthi, Addison Grove, Glitterbox, Bulto y Tayuka Nakamura,

NUEVA SEDE PARA SÓNAR+D

El Sónar+D estrenará sede en 2026, la Llotja de Mar, y celebrará actividades en horario de mañana y de arte el jueves 18 y el viernes 19.

Sónar+D mantiene abierta su 'Open Call' anual que busca proyectos, prototipos o productos específicos que exploren los espacios entre arte, creatividad digital y tecnología.

También estará presente en Fira Gran Via durante el programa musical del festival, gracias a una instalación inmersiva y su presencia en todos los espacios del recinto.

SÓNAR KIDS

El programa familiar Sónar Kids volverá el sábado 20 de junio al Parc del Fòrum con actividades destinadas a despertar y estimular la creatividad de los niños.

Sónar Kids será parte del Sónar District, donde sucederán también las fiestas Solid Grooves, el viernes 19, y Metamorfosi, el sábado 20.

Estas, junto a todas las programadas por OFFSónar en el Poble Espanyol de jueves a domingo, con actuaciones como Rampa & Adam Post, Mau P y Lone Romantic de Maceo Plex, completan la oferta musical de Sónar Week.