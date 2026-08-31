The Weeknd y Aitana abren esta semana la temporada de conciertos de otoño en Barcelona

Archivo - El rapero canadiense The Weeknd durante un concierto en el estadio Civitas Metropolitano en Madrid - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

The Weekend y Aitana abren, con sendos conciertos en Barcelona esta semana, la temporada de otoño en la ciudad, que tendrá también actuaciones de Yung Beef, Vetusta Morla, Hombres G y The Strokes.

El canadiense actuará este martes en el Estadi Olímpic Lluís Companys después de pasar la semana anterior por Madrid, con una triple fecha el 29, 29 y 30 de agosto, mientras la 'superestrella' de Sant Climent de Llobregat llenará hasta 4 veces el Palau Sant Jordi --el 4, 5, 7 y 8 de septiembre--.

El mismo recinto, pero el jueves 10 de septiembre, acogerá la actuación de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, y al día siguiente, en el Auditori Fòrum CCIB, harán lo propio los islandeses Sigur Rós.

El 16 y el 17 de septiembre Mac DeMarco pasará por la sala Razzmatazz, y el 18 y 19 de septiembre se celebrará el Festival B en el Parc del Fòrum, con conciertos de Rusowsky, Yung Beef y Guitarricadelafuente, entre otros.

Durante las Festes de la Mercè y en el marco del Barcelona Acció Musical (BAM!) habrá más de 100 conciertos repartidos por toda la ciudad entre el 23 y el 27 de septiembre, con nombres como Nacho Vegas, La Paloma, Miki Núñez, Els Amics de les Arts, La Pegatina y Teràpia de Shock.

EVANESCENCE Y HOMBRES G

La agenda musical barcelonesa proseguirá con conciertos de Transvision Vamp (25 de septiembre, Razzmatazz), Evanescence (1 de octubre, Pavelló Olímpic de Badalona), Vetusta Morla (2 de octubre, Palau Sant Jordi), Hombres G (3 de octubre, Palau Sant Jordi) y Europe (8 de octubre, Poble Espanyol).

A principios de octubre se despedirán de los escenarios los catalanes Oques Grasses, con cuádruple fecha en el Estadi Olímpic (5, 7, 9 y 10 de octubre).

Asimismo, el 16 y 17 de octubre, en el Sant Jordi Club, actuará la banda valenciana La Fúmiga, mientras en las mismas fechas pero en el Palau Sant Jordi lo harán los colombianos Morat.

AGENDA LLENA EN EL SANT JORDI

En el entorno de Montjuïc seguirán conciertos de Deep Purple (19 de octubre, Sant Jordi Club) y The Strokes (20 de octubre, Palau Sant Jordi), así como la recientemente anunciada actuación de Fontaines D.C. (24 de octubre, Sant Jordi Club).

Se podrá ver también a los Simple Plan (26 de octubre, Sant Jordi Club), a Valeria Castro (30 de octubre, Palau Sant Jordi) y a Jorge Drexler (31 de octubre, Palau Sant Jordi).

El regreso de La Oreja de Van Gogh llenará el Palau con 4 fechas --6, 7, 26 y 26 de noviembre--, y los últimos meses del año tendrán también actuaciones de Joe Bonamassa (7 de noviembre, Sant Jordi Club), Buhos (14 de noviembre, Palau de la Música), Carolina Durante (28 de noviembre, Palau Sant Jordi), Amaral (18 de diciembre, Palau Sant Jordi), Antonio Orozco (22 de diciembre, Palau Sant Jordi) y Amaia (20 de diciembre, Palau Sant Jordi).