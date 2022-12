The Who anuncia gira europea con un concierto en Barcelona el 14 de junio de 2023

Cartel del concierto de The Who en Barcelona dentro de la gira europea

Cartel del concierto de The Who en Barcelona dentro de la gira europea - LIVE NATION

También actuarán en Berlín, París y Florencia

BARCELONA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La legendaria banda de rock The Who ha anunciado sus primeras fechas europeas en siete años dentro de una gira que incluye un concierto de rock orquestal en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 14 de junio de 2023.

La banda, que actúa junto a una orquesta completa, también ha anunciado conciertos en Berlín, París y Florencia, informa la promotora Live Nation en un comunicado este miércoles.

Pete Townshend, Roger Daltrey y la banda interpretarán música de los casi 60 años de carrera de The Who, incluyendo secciones dedicadas a los álbumes clásicos 'Tommy y Quadrophenia' y 'WHO', de 2019, su primer lanzamiento de estudio en 13 años.

Townshend ha destacado que el grupo está deseando llevar este "gran espectáculo orquestal, que tan buenas críticas ha recibido hasta ahora" por Europa, así como repasar algunas de las canciones más antiguas de su repertorio con el público de esas ciudades.

Los espectáculos europeos de 2023 siguen a la gira de este año 'The Who Hits Back' por Estados Unidos, donde la banda compartió escenario con algunas de las mejores orquestas de América.

LA ORQUESTA

La gira europea contará con la banda completa, compuesta por el guitarrista y vocalista de apoyo Simon Townshend, el teclista Loren Gold, la segunda teclista Emily Marshall, el bajista Jon Button, el batería Zak Starkey y los coros de Billy Nicholls.

La violinista Katie Jacoby y la violonchelista Audrey Snyder también estarán en el escenario, y todos ellos actuarán bajo la batuta del director de orquesta Keith Levenson.

La banda, que entró en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1990, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha colocado 27 'singles' entre los cuarenta más vendidos en Estados Unidos y el Reino Unido.